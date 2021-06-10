行政院政務顧問丁怡銘遭爆已在5月施打AZ疫苗，引發外界質疑是否有特權插隊之嫌；民進黨立委鄭運鵬表示，據他了解，「丁怡銘其實一開始個人有表達，他可以不接種」。
民進黨團今召開記者會；被問到丁怡銘爆疑似特權打疫苗，鄭運鵬表示，行政院已經對外說明了，丁怡銘是防疫會議中必要參與人員，是屬於幕僚人員，是防疫指揮體系的一環，符合優先施打11類中的第2類。
他說，丁曾表達可以不用施打，但是如果有風險，會議人員都有可能染疫，所以丁是第一線防疫必要人員，也在造冊內。
(中時 )
行政院政務顧問丁怡銘遭爆已在5月施打AZ疫苗，引發外界質疑是否有特權插隊之嫌；民進黨立委鄭運鵬表示，據他了解，「丁怡銘其實一開始個人有表達，他可以不接種」。
民進黨團今召開記者會；被問到丁怡銘爆疑似特權打疫苗，鄭運鵬表示，行政院已經對外說明了，丁怡銘是防疫會議中必要參與人員，是屬於幕僚人員，是防疫指揮體系的一環，符合優先施打11類中的第2類。
他說，丁曾表達可以不用施打，但是如果有風險，會議人員都有可能染疫，所以丁是第一線防疫必要人員，也在造冊內。
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