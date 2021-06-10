上市營建股績優生長虹 5月營收1.38億元 年減5成 10:392021/06/10 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上市營建股績優生長虹（5534），今（10）日公布5月營收，單月達1.38億元，比去年同期減少約5成；長虹表示，主要是因為「長虹天際」交屋認列減少所致。 今天長虹公告5月營收，單月營收為1.38億元，年減5成。 累計前5月營收達9.66億元，比去年同期衰退70.63％。 長虹表示，主要是因為5月較去年同期減少，係因「天際」個案減少完成產權移轉予客戶認列收入所致。 《鋼鐵股》世紀鋼5月營收首破10億元 Q2營運迎風向上 《汽車股》廣華-KY5月營收年增1成 營運估第2季落底 (工商 ) #長虹 #月營收 #上市營建股 #績優生 #認列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》穩定毛利率 力達-KY產品5月調漲7~10％ 09:102021/06/10 財經 《電子零件》元山5月營收月減4.3％ 仍樂看今年營運 09:272021/06/10 財經 《其他電子》雙鴻5月營收月減7.4％ Q3業績重回成長路 10:352021/06/10 財經 《半導體》敦泰5月營收登頂 Q2續旺 09:102021/06/10 財經 《半導體》創見5月營收居高檔 Q2營運續向上 11:092021/06/10 財經 產能利用率逾100％ 世界5月營收 歷史次高 04:102021/06/10 財經要聞 台積電配息加碼驚喜 開盤漲5元 台股漲百點重回萬七 09:052021/06/10 財經 《電子通路》利機5月營收創近7年新高 8月中下旬配息 09:272021/06/10 財經 《電腦設備》樺漢5月營收雙升登同期高 訂單看到明年Q1 08:192021/06/10 財經 《半導體》家登5月營收雙增 前5月成長15％ 09:272021/06/10 財經 5月筆電大賣 雙A大豐收 04:102021/06/10 財經要聞 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 要聞 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 要聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 台積電股利加碼 受益最多的是他 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。