上市營建股績優生長虹（5534），今（10）日公布5月營收，單月達1.38億元，比去年同期減少約5成；長虹表示，主要是因為「長虹天際」交屋認列減少所致。

今天長虹公告5月營收，單月營收為1.38億元，年減5成。

累計前5月營收達9.66億元，比去年同期衰退70.63％。

長虹表示，主要是因為5月較去年同期減少，係因「天際」個案減少完成產權移轉予客戶認列收入所致。

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(工商 )

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