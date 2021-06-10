農委會台中區農業改良場結合稻米以及豆類開發出新興米食產品「米—豆米粉」，不僅提升傳統米粉的蛋白質、膳食纖維及抗性澱粉含量，更增添豆類香氣，為傳統米食帶來不同滋味。

因環境永續議題興起，植物蛋白質的應用深受探討，加上飲食營養與保健風潮被重視，如何在銀髮族及素食族群的飲食中提高蛋白質與膳食纖維之攝取量成為新興課題。豆類富含植物蛋白質、膳食纖維及其他營養素，且相較動物蛋白質其生產過程中用水量較少、碳足跡較低。

台中農改場表示，米粉為大街小巷常見的國民美食，純米米粉之蛋白質含量及膳食纖維含量略顯不足。加拿大為全球豆類生產及外銷大國，在豆類加工特性及營養保健效益上有豐富的研究經驗，因此台中農改場與加拿大農部貴湖研究中心合作，共同執行台加雙邊農業合作計畫，並成功開發新一代的「米—豆米粉」，其蛋白質含量提升至9.2-10.3％，並可補充稻米蛋白質胺基酸組成中含量較少的離胺酸，更將慢消化澱粉及抗性澱粉的含量提升，是銀髮族及素食族群增添新的食用選擇。

台中農改場表示，目前已完成鷹嘴豆米粉的研發，並陸續以扁豆、國產紅豆等不同素材開發更多樣的營養強化米粉，期能延續傳統食品風味並為米製食品開創嶄新風潮。

台中農改場助理研究員蘇致柔進一步說明，米—豆米粉調理簡單方便，無需事先浸泡，僅需稍微沖水後瀝乾備用，以熱水汆燙1分鐘後撈起，再與配料簡單調味後即為涼拌米粉；或是先將配料拌炒完成後，再放入米粉加熱1分鐘即為炒米粉。須注意該款米粉勿過度烹煮，以免導致米粉軟爛斷裂。

(工商 )