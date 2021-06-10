陳時中出席立院聯席會報告並備質詢。賴士葆質詢片段約從1小時04分起。

衛福部長陳時中（圖）10日出席立法院聯席會，報告中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案，並備質詢，會前，陳時中步行前往聯席會。（劉宗龍攝）

本土疫情嚴峻，何時能施打疫苗是許多民眾關心的議題，國民黨立委賴士葆今(10日)在立法院質詢衛福部長陳時中時提到，「以前疫苗單價編750元，國產疫苗高於這個還是低於這個，總可以講吧?」陳回應，「現在大概編的數目啦，都比那個要高一點」。這引來藍委抨擊採購價格提高，審查標準卻降低降低，指揮中心這樣做真的很奇怪。

國產疫苗價格若高於750元，是相對昂貴還是便宜？根據外媒去年報導指出，全球保護力最佳的輝瑞疫苗，在美國的定價是19.5美元，折合台幣不到550元。儘管輝瑞強調19.5美元僅限美國，其他國家定價策略會在評估數量、預先承諾、公平和負擔能力原則，但此價格明顯低於陳時中口中國產疫苗的採購價。

台灣對外疫苗採購，從去年下半年東洋洽簽3000萬劑輝瑞BNT破局，到政府在簽訂採購的合約到貨率偏低情況下，仍把大量希望押注在國產疫苗，無意開放讓民間、企業協助進口。整個過程，是否存有深水區，引發諸多討論。

關於疫苗價格，賴士葆質詢時提到，「我查你的預算，AZ你不講，我猜最便宜的一劑250元，莫德納15萬劑，一劑給你算300塊，也要4.5億元，那你付掉的錢到哪裡去?」陳時中回應，「所有都不是貨到付款，都是預付款，簽約有時程付款，會照時程付款」；賴士葆繼續問「這個不能講?不能講?那你41萬劑AZ進來了，總要告訴我們付掉多少錢吧?」陳說，「AZ屬於COVAX的，已經有19萬加上41萬劑，等於60萬劑，還都在保密協定裡面，現在不可以講，我怕這邊講違反保密協定，讓我們的供貨受到延遲」。

賴士葆緊接著問，「我就問你，總可以講一個吧，相信有一部分的錢放在國產疫苗，那個錢也不能講?」陳時中回應，「一樣有保密協定」；賴追問，「那我就問你，你疫苗單價以前編750元，國產疫苗高於這個還是低於這個，總可以講吧?」陳表示，「我們現在編的數目都比那個(750元)高一點，但也不能這樣子來講，他也這是上市公司，我現在不宜透露價格」。

對此，賴士葆不滿地說，陳時中自己都坦承國產疫苗因為沒做第三期試驗，所以拿不到國際認證；相對於國外疫苗，政府顯然是用比較貴的價格，買到只有二期試驗的疫苗，「價格提高，標準降低，這樣很奇怪。」

(中時新聞網)