【旅奇傳媒/編輯部報導】近日配合政府宣導民眾減少外出與禁止餐廳內用，對餐飲業造成不小的衝擊，許多店家乾脆拉下鐵門藉機休息一陣子。但也有不少烘焙坊推出產品組合包、宅配優惠，粉絲們不必出門、不用排隊就可以品嚐到各間名店的經典產品，或提供冷凍麵包，讓民眾即使在家防疫，也可以自己輕鬆料理就吃到熱騰騰的麵包。

屯了一堆泡麵怕吃膩嗎？不妨考慮購入冷凍即可長期保存的麵包，享受香濃奶香與鬆軟口感帶來的療癒時光吧。

【溫莎堡烘焙坊】

深耕基隆20年的溫莎堡烘焙坊，即使面對疫情仍不忘推出新品，最近又上市了結合法國愛樂薇鮮奶油與台灣新鮮芒果的今夏好芒系列「極品芒果長蛋糕」、「芒果慕斯蛋糕」等讓人食指大動的芒果季甜點。

除了新品，溫莎堡烘焙坊也將店裡的熱賣經典品項組合推出了防疫組合包，更貼心的是，店家還有提供基隆鄉親限定的宅配服務喔！

▲基隆溫莎堡烘焙坊_極品芒果長蛋糕。 圖：基隆溫莎堡烘焙坊╱提供

【法蘭司烘焙】

訂閱人氣團購聖品「維也納牛奶麵包」，每個月可以指定日期直送家旁邊的7-11，每月小量送達，不用辛苦揪團購也不用怕冰箱冰不下。法蘭司烘焙防疫期間還推出了安心防疫補給包，裡面除了有招牌的維也納牛奶麵包，還有波士頓卷、乳酪球，期間限定防疫優惠價還有提供宅配服務。

▲法蘭司_安心防疫補給包。 圖：法蘭司烘焙防╱提供

【非凡Viva Bakery】

位在民生社區的非凡Viva Bakery，推出免進店的「非凡得來速」，客人僅需提前預訂並於指定時間抵達，告知預約單號後就會有人遞上餐點，不僅省時方便更安心。除了貼心服務，非凡Viva Bakery也推出了防疫套餐，從義式帕里尼、經典白吐司到貝果、班尼迪克蛋等一日三餐都能盡情享用。

▲非凡_經典白吐司。 圖：非凡Viva Bakery╱提供

【里洋烘焙】

里洋烘焙知名的「Tapas塔帕斯麵包」，最暢銷的香蒜口味，使用法國拿破崙麵粉搭配自製特調巴西里香蒜奶油醬，每月可熱賣上萬條！超越101大樓高度的美味千萬要試試；明太子口味使用「日本福岡鱈魚卵」加上特調「芥末明太子醬」，講究的日式海味鹹香誘人；花生口味使用花生控最愛的神醬－「新竹福源花生醬」，口口都能吃到花生顆粒；還有經典不敗的奶酥口味，濃郁奶香老少咸宜，防疫期間推出大包裝各口味任選九入組，優惠含運特價中。

▲里洋烘焙_Tapas塔帕斯麵包明太子口味。 圖：里洋烘焙╱提供

【千巧谷烘焙工場】

千巧谷牛樂園牧場開設，產品使用雲林崙背區優質鮮乳的千巧谷烘焙工場，疫情期間啟動巡迴服務計畫為各區的鄉親服務，只須事先透過電話或LINE訂購喜歡的麵包或蛋糕，就可以在店家公布的巡迴時間到定點取貨，減少了消費者外出千里迢迢到店面購物的風險。

千巧谷牛樂園牧場使用法國進口拿破崙麵包粉製成的麵包體，加上焦糖布蕾內餡的「焦糖布蕾堡」更是近期訂購的熱門商品，許多人指名就是要吃它，趕快搜尋店家最近的巡迴定點，嚐嚐看千巧谷牛樂園牧場這會讓人上癮的焦糖布蕾堡吧！

▲千巧谷烘焙工場_焦糖布蕾包。 圖：千巧谷烘焙工場╱提供

【旅禾泡芙之家】

台中知名烘焙店旅禾泡芙之家，店內商品「老芋仔」包裹大甲芋頭內餡，小巧的麵包各個都戴著口罩，原來是店家想提醒大家口罩不離身，可愛的造型引起話題。 旅禾泡芙之家防疫期間也推出居家防疫大禮包，三種套餐個包含胚芽鹽可頌、蔓越莓乳酪餐包、羅宋、北海道泡芙、乳酪塔、戚風蛋糕、生吐司等豐富品項。凡提前兩天預訂商品，台中地區還有滿520元即免運的優惠活動。

▲旅禾泡芙之家_防疫造型麵包。 圖：旅禾泡芙之家╱提供

【三統漢菓子】

三統漢菓子推出「防疫大禮包」，不管是店內招牌的老婆餅、輕乳酪蛋糕、流心鳳凰酥還是古早味蛋糕，經典12款療癒手做糕點，任選五組享台北市部分區域當日下單當日送達，滿999元還享免運優惠，每天早上10點開始陸續出爐的新鮮糕點，早餐、下午茶都能在家享用免出門。

▲三統漢菓子_招牌老婆餅。 圖：三統漢菓子╱提供

【聖瑪莉】

知名連鎖麵包店聖瑪莉推出官網限定「居家滿福包」，內含雪藏奶露、冰島肉桂捲、金沙奶皇包等多項熱門商品，一箱滿足一家四口七天早餐，還能免出門宅配到府。而聖瑪莉各店也針對商圈顧客給予專屬優惠，特別推出「安心麵包福箱」、「異國麵包福箱」、「吐司量販福箱」等多達六種組合福箱，還有豆漿貝果等多樣商品可以加購，豐富的福箱最低只要500元起，任兩箱免運宅配到府，免出門即可享用，還不訂起來！

▲聖瑪莉_冰島肉桂捲。 圖：聖瑪莉╱提供

【甜典16號】

擁有被譽為天母最難買到的吐司的甜典16號，店內每日限量24條的生吐司總是營業時間一到就被預訂一空，但搶不到生吐司沒關係！甜典16號防疫期間推出馬卡龍禮盒+長崎蛋糕的優惠組合，或購買任一款式生日蛋糕，均可以優惠價加購馬可龍禮盒，在家享受甜蜜奢華的下午茶。且現在凡購買切片蛋糕滿500元，或訂購生日蛋糕1顆，只要欲送達地址距離甜典16號3公里內還可享免運服務優惠。

▲甜典16號_招牌生吐司。 圖：甜典16號╱提供

【幸福山丘】

嘉義的幸福山丘推出午食餐盒，除了有優惠價，嘉義市區滿兩份就可外送。防疫期間推出新品木紋千層，麵包與招牌有料吐司每日組合，原料皆嚴選法國拿破崙、法國萊思克無鹽奶油、日本上白糖、北海道十勝四葉乳酪等優質進口食材。 有料吐司有蔓越莓乳酪、水果優格、鮮奶甜薯等眾多口味，滿200元嘉義市區即享免外送費的優惠活動，消費者可線上匯款免除現金交易接觸，還可指定於店家每天兩次外送時段送達喔！

▲幸福山丘_木紋千層。 圖：幸福山丘╱提供

【林氏貝果】

喜愛貝果的朋友對常常開團就秒殺的林氏貝果一定不陌生，網購起家再到實體店面，最有名的包餡貝果口味又多又特別，有抹茶白巧莓莓、茉莉奶酥、芋頭鹹蛋黃等意想不到的組合，店家也有販售肉桂捲、司康、生吐司等品項。 疫情期間雖然實體店面暫不營業，但網購仍持續接受預購出貨，喜歡林氏貝果的粉絲剛好可以趁這段期間線上訂購在家等好吃的貝果送到家就好，省去排隊之苦囉。

▲林氏貝果_肉桂核桃捲捲。 圖：林氏貝果╱提供

※優惠期間及活動內容若有變更敬請以店家官方公告為主

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(中時新聞網)