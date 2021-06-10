中國政府資助吉里巴斯評估當地一座機場翻修工程的可行性，有關舉動引起澳洲與美國政府關注。紐西蘭防衛專家指出，中國政府試圖在太平洋中心布署建立軍事設施。

紐西蘭梅西大學（Massey University）防衛研究高級講師鮑爾斯（Anna Powles）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指出，中國政府資助吉里巴斯（Kiribati）翻修的機場跑道，是位於坎頓島（Kanton Island），當地處於太平洋中心的戰略位置。

鮑爾斯解釋：「坎頓島坐落在美國、澳洲、紐西蘭和亞洲之間的主要航海路線上，並且距離夏威夷的美國印太司令部（United States Indo-Pacific Command）西南方僅3000公里。」

ABC報導指出，吉里巴斯針對坎頓島機場翻修工程的可行性評估費用，是由中國政府資助；而引起國際輿論關注的是，一旦評估結果認為是可行的話，中國國有企業可能取得承包工程合約，進而有望在當地建立結合軍事和民間用途的設施，日後中國解放軍在太平洋中心位置將擁有一個戰略據點。

吉里巴斯政府否認坎頓島機場翻修工程涉及軍事用途，並強調目的是要振興坎頓島的觀光經濟。但吉里巴斯在野黨議員尤塔（England Iuta）擔心，相關工程造價可能超出當地所能負擔；而且，中國也可能藉此進一步介入當地政治。

鮑爾斯指出，中國駐吉里巴斯大使館積極介入當地政治，例如現任吉里巴斯總統在競選期間，中國大使館就有協助造勢。

鮑爾斯還提醒，西方國家近年對吉里巴斯的影響力已日益減退，故此難以掌握中國在吉里巴斯的布局詳情。

另外，台灣國防安全研究院網路安全與決策推演研究所博士後研究員章榮明稍早向中央社記者指出，若中國伸手介入吉里巴斯坎頓島的機場跑道翻修工程，該處即可能成為中國飛機監控美國太平洋艦隊的最佳場所；而且從該處起飛的飛機更可監控馳援第一島鏈國家的美軍艦隊動向。

(中央社)