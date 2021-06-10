新華社報導，美國總統拜登9日（當地時間）簽署一項行政令，撤銷了此前針對中國短影片社交平台TikTok、移動應用程序微信等多款中國應用程序的禁令。新的行政令要求美商務部對與「外國對手」相關的應用程序進行評估，並「酌情採取行動」。

白宮9日發布的一份簡報說，該行政令旨在提供一份標準，用以識別和評估可能對美國國家安全和敏感數據安全構成風險的應用程序。應用程序可能造成個人身份信息和基因信息等敏感數據洩露給包括中國在內的外國對手，對美國數據隱私和國家安全構成風險。

根據這項行政令，拜登指示商務部在行政令簽署後的120天和180天內分別向白宮提交兩份報告，就具體行動及額外的行政和立法措施提出建議。

2020年8月6日，時任美國總統川普簽署行政令，稱將在45天後禁止任何美國個人或實體與TikTok、微信及其中國母公司進行任何交易。但由於多名微信美國用戶和TikTok分別在美各地法院提出訴訟，多處法院裁決暫緩執行上述禁令，美國商務部宣布暫不執行相關行政令。

(旺報 )