和大(1536)年5月合併營收為6.02億元，月增7.86％，年增135.17％；累計前5月合併營收為27.33億元，年增49.15％。因今年度全球汽車供應鏈需求持續暢旺，5月份隨著歐、美陸續解封後經濟活動逐漸提升，進而增強客戶拉貨力道，加上缺工、缺料、缺貨櫃等因素將逐漸緩解下，公司對今年度營運保持樂觀，受到原料調漲、運費漲價、匯率波動等因素影響，已與客戶達成協議進行調整貿易條件及售價調漲。

和大指出，受到國內疫情影響下，公司持續落實各廠區各項防疫措施，尤其對於本國籍員工與外藉移工外出活動減少群聚都做完整規定，也針對新、舊機種產品組合調整、製程效率改善，整體效益將逐步顯現，和大嘉義大埔美三廠預計先啟動4條自動化AI智能產線，以因應客戶往後新訂單挹注，新廠目前規劃主要客戶將用於電動車減速傳動機構，公司持績看好未來電動車需求，可為未來營運注入成長動能。

全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠的研發重心積極朝向電動車發展，公司也持續與主要客戶及潛在客戶保持新能源車傳動減速機構的開發，以期在全球政府節能減碳及ESG永續經營政策下客戶對於新能源車關鍵零組件的拉貨動能強勁，創造公司穩定的訂單能見度。

(時報資訊)