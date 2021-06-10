在2021年2月16日這一天，旗下擁有日本平價服飾品牌Uniqlo的迅銷(Fast Retailing)，在市值上曾曇花一現地超越西班牙Zara母公司，並成為世界第一服飾龍頭。不過，目前因歐洲重新恢復商業活動下，反觀以亞洲市場為主力的迅銷，卻被當地嚴峻疫情所拖累，業績卻表現很掉鍊子。

統計到9日，迅銷市值差不多為8.7兆日圓約794億美元，遠低於Zara母公司Inditex的1000億歐元約1210億美元。

日經225指數中，權重數一數二的迅銷，自2月中市值曾超車Inditex之後，業績表現卻都在退步。當時，迅銷的主力市場亞洲，因疫情不若歐美如此嚴峻，但隨著新冠疫苗接種率逐步攀升，歐美經濟漸漸活絡下，現在反而是Inditex占上風。

截至9日為止，中英國疫苗接種率為103%，美國91%，德國則是有66%。但亞洲的韓國只有20%，其次是日本14%，馬來西亞僅11%。

雖然迅銷在疫情控制得宜的中國大陸沒有掉太多，但在東南亞卻是慘淡經營。馬來西亞因受疫情影響，Uniqlo暫時關了49家門市，越南更慘，約六成左右店已停止營業。

至於在日本當地，迅銷也是正在苦撐中。5月份，Uniqlo同店銷售業績年減0.6%，這是12個月以來首次出現下滑。如果再跟疫前2019年5月相比，同店營業額更是大減18.6%。

股價方面，迅銷也是孱弱不振。9日一度來到2021年新低82,500日圓。

日本摩根大通證券表示，在室內與休閒衣著方面，迅銷是強項，但隨著歐美率續開放商業活動，市場轉向擁抱Inditex的戶外快時尚服裝。

9日，Inditex公布，截至4月第一季淨利為4.21億歐元。與一年前大虧4.09億歐元相比，兩者之間簡直是南轅北轍。

新冠病毒肆虐的2020年第一財季期間，Inditex在全球88%門市被迫暫停。但一年過後，目前比例已降至16%。由於線上購物大增，Inditex在2月至4月的財季中，網購銷售業績年增67%。

不過，這兩家全球服飾巨擘還是把亞洲地區，當成彼此拚搏主要戰場。

計算到5月底，迅銷在中國大陸已有818家Uniqlo門市，首次超過日本的810家。同時，迅銷計畫在8月底前在包括台灣與香港的大中華地區再展店約100家。不過Inditex也不落人後地揮軍亞洲。2020年秋天，選址在北京最繁華的購物街之一王府井大街，開設一家亞洲最大的Zara旗艦店。

(時報資訊)