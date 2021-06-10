今年宅經濟熱度延續、歐美實體通路展開鋪貨，板卡族群5月營收表現靚，麗臺(2465)連續2個月單月營收衝歷史新高，而微星(2377)5月營收年增和月增都雙雙正成長，技嘉(2376)5月營收亦創單月歷史新高，早盤麗臺(2465)、撼訊(6150)漲逾半根停板，其中麗臺股價再創波段新高；而微星、技嘉則是沿5日線向上。

微星5月營收156.7億元，年增43%，累計營收787.5億元，年增57%；去年微星的營收和獲利都創歷史新高，去年營收為1465億元，稅後盈餘為79.6億元，EPS為9.42元；而今年前5月微星的營收年增就逾5成，全年營收和獲利可望再創歷史新高，賺進一個股本無虞。公司預估今年板卡出貨2400萬片。

微星除了在電競領域獲得肯定，同時也是全球數位容創作領域的開創者，Content Creation系列傳承了微星在電競累積多年的深厚技術，將精準的色域呈現，充沛的續航電力、聲效體驗及強悍的效能表現整合在機身中，為攝影師、影像編輯、3D繪圖、影音剪輯等專業設計與創作工作人士提供解決方案！

微星今年陸續將海運費、零件成本也反映給下游，雖然供應鏈緊俏，目前看來第二季仍可望維持跟第一季一樣的大幅度成長。

(時報資訊)