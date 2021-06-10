台灣本土新冠疫苗二期臨床結果將在今日下午解盲，由於疫苗接種率為控制新冠疫情的關鍵，在國內外疫苗陸續到貨後，預期2021下半年國人疫苗接種率(至少接種一劑疫苗的人口比例)超過5%時，疫情可望有機會開始走緩。先前因疫情增溫，激勵股價演出一波急攻行情的生技類股，仰賴未來的想像空間來推升股價上漲，不過，到底能有多少反映在實質的業績上，需要仔細評估，才不會夢醒時分資金踩踏出場時，面臨大幅度的修正。

高端疫苗(6547)今(10)日暫停交易，將在下午五點，對新冠肺炎疫苗二期臨床實驗解盲，在政府頻頻宣示能打得到國產疫苗，外界預期解盲成功機率高。高端在2019年底時，股價約在30元左右，2021年5月股價最高已至417元，短短一年半，漲幅超過13倍以上。雖然在國產疫苗引發各界爭議的情形下，股價連跌6根停板，不過，解盲前夕又拉了兩根漲停板，昨日收在250.5元。雖然今天才要公布二期臨床試驗結果，但市場已將獲得政府標案500萬劑、及可望獲得食藥署緊急使用授權(EUA)的利多，反映在股價之上，解盲若是成功，未來施打國產疫苗，是否能被國際認證現階段還有疑慮，利多能支撐股價走得多遠，還需要觀察。

由國際經驗來看歐美、加拿大當疫苗接種率達到至少30%時病例數穩定降低，其中單日病例數高於500人者如美國、以色列，則要到接種率超過40%。而較晚開始施打疫苗且疫情控制較佳者如日本，接種率達5%時單日確診數即減少。台灣疫情單日新增個案與人口之比例與日本較為相似，外界預期接種率超過5%時，疫情可望有所控制而有機會變得趨緩。

除了疫苗之外，快篩也是市場資金焦點所在，雖然衛福部將開放居家使用的檢測產品，但取證時程還未確定，在目前具抗體快速篩檢產品皆須由醫事人員執行使用並分析的情形下，這項規定多少限制了產品廣泛使用與營收貢獻，若是之後正式開放居家檢測，對業績的貢獻度將添加更大的力道。另外，發展治療新冠肺炎藥物的廠商現階段均在臨床二期，還需要時間才能核准並上市。

若以5月營收表現來看，因國內疫情嚴峻抗原快篩廠受惠國內檢測需求大幅增加，泰博(4736)因去年基期高，5月營收4.45億元，月增34.88%、年減30.03%，為歷史同期次高；寶齡富錦(1760)在抗原快篩訂單與新藥授權銷售分潤金挹注下，5月營收2.54億元，創歷史新高，法人看好，兩家業者6月營收有機會再更上一層樓。

目前發展治療新冠肺炎藥物的廠商包括逸達(6576)其產品FP-025的 COVID-19/ARDS有機會在今年年底前取得二期臨床試驗結果；生華科(6429)CX-4945在臨床試驗二期階段；合一(4743)在6月8日公告，新藥FB704A向美FDA申請治療新冠肺炎二期臨床。

(時報資訊)