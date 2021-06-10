《國際油價》原油亞洲電子盤不振 10:352021/06/10 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受石油消費大國，美國的汽油庫存數據增加，顯示夏季駕車旺季，使燃料需求增加的預期短暫減弱，令盤中油價呈壓；周四(6/10)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.36美元，報每桶69.60美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.34美元，報每桶71.88美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤走跌 《國際產業》亞洲新冠疫情糟 迅銷業績掉鍊子 (時報資訊) #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》福斯預計 晶片短缺第三季獲緩解 14:502021/06/10 財經 《國際金融》復甦展望續發酵 歐股再創新高 10:012021/06/10 財經 《集中市場》電力大激活 外資終結4連賣 15:242021/06/10 財經 《類股》明年鋼市續強 中鋼領頭翻紅 13:252021/06/10 財經 《國際油價》需求暫歇 美油期貨略跌 09:442021/06/10 財經 權王台積電開高 台股早盤重回萬七關卡 09:202021/06/10 財經 《國際產業》又要發行新股籌資 GameStop盤後重挫 12:002021/06/10 財經 台新金獲亞洲永續報告獎肯定 摘二金一銀 15:042021/06/10 財經 《商情》買盤進場 日本橡膠終止連2跌 10:012021/06/10 財經 《盤後解析》量價齊衝 柯孟聰：近套牢區防量失控 14:332021/06/10 財經 Q3攻略看過來！專家幫你畫好投資重點 09:002021/06/10 財經 財經熱門新聞 高端疫苗二期解盲成功 立即申請緊急授權 拚7月提供國人施打 - 財經 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 高端：血清陽轉率達99.8％ 樂觀看待EUA審核 - 財經 - 工商 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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