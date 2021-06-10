受石油消費大國，美國的汽油庫存數據增加，顯示夏季駕車旺季，使燃料需求增加的預期短暫減弱，令盤中油價呈壓；周四(6/10)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.36美元，報每桶69.60美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.34美元，報每桶71.88美元。(商品行情網)

(時報資訊)