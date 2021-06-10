日本女星壇蜜以寫真女星身份出道，由於風格大膽在日本闖出知名度，因此被封為「情色女王」，日前她回到家鄉秋田縣橫手市，擔任東京奧運聖火傳遞員，然而她一現身卻嚇壞全場，前凸後翹的性感身材竟然變成皮包骨，揮手致意時，整隻手臂更是瘦到看起來只剩骨頭，立刻掀起熱議。

日前壇蜜身穿東奧專屬運動服現身，將一頭長髮俐落綁起，卻疑似因為衣服尺寸太大，導致她整個人看起來更加纖細，照片中能看到她一邊舉著聖火，一邊興奮向民眾揮手打招呼，僅管全程看起來都精神奕奕，過瘦的體態還是引起討論，不但修長的脖子都能看到骨頭，揮手時也能看到皮包骨的手臂。

壇蜜被直擊瘦到剩皮包骨。（圖/翻攝自推特）

壇蜜暴瘦的模樣嚇壞網友們，紛紛直呼，「瘦到很恐怖，只有看到骨頭」、「手腕和脖子看起來都太瘦了」、「是生病了嗎？」其實先前早已傳出消息，指壇蜜的健康狀況不佳，去年她還在節目錄影現場因貧血暈倒，更透露每當快下雨時，頭就會感到劇痛，由於母親和祖母也有相同症狀，她推測是家族遺傳。

事實上，壇蜜的友人曾爆料，她的身體狀況會每況愈下，是因為和漫畫家老公清野通過著「半同居」的生活，長期受到外界輿論壓力，先前壇蜜才因為頭痛症狀加重，連原本愛去的三溫暖都去不了，終於求醫治療，然而病況是否是造成她暴瘦的主因還不得而知。

(中時新聞網)