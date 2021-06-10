依勞動基準法第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。今年6月14日(星期一)端午節為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給或經勞工同意以補休取代，惟雇主不得逕僅得補休。

縣府勞動暨青年發展處表示，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式。假設月薪新臺幣(以下同)36,000元的勞工，平日每小時工資額150元(36,000元÷30日÷8小時)出勤8小時，如需勞工6月14日端午節出勤，工資給付，因其性質為國定假日，依勞動基準法第39條規定，加倍發給工資，加班費算法為150元×8小時＝1,200元。

勞動暨青年發展處提醒，端午連假期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如違反法令，經查證屬實者，除可處罰新臺幣2萬元以上，100萬元以下之罰鍰外，雇主仍應補付工資。另，各該違法事業單位，將由主管機關公布其名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰，以維勞工權益。遇有任何勞動權益問題均可向勞動暨青年發展處詢問，以確保自己的權益，諮詢電話08-7558048#306、311~313、315、318~319

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