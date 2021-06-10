國立台灣師範大學為減輕學生因疫情延燒，造成就學及生活的經濟壓力，規劃「新冠肺炎紓困助學金」方案，在各界及校友大力支持下，初期募集了新台幣1,530萬元，這學年共扶助了710位學生及其家庭經濟重擔、維持求學品質。

台師大表示，這筆1,530萬元募集款項，是由立法院前院長王金平、金仁寶董事長許勝雄等許多師大校友和師大人共同捐贈，用行動支持母校助學計畫，更是在疫情無情肆虐下，給學弟妹們最暖心的後援。

全國校友總會理事長許勝雄說，教育的力量在於提升人類生活與影響社會發展，全球正因應後疫情時代變節，教育尤為重要，學生是國家未來中流砥柱，照顧學子責無旁貸，有了校友的支持當後盾，是師大推動教育的堅實力量

從2020年起，全球在疫情壟罩下，逾160國被迫停課、超過10億名學生受影響，尤其台灣近來進入第三級疫情警戒，許多學生及其家庭在疫情衝擊下，面臨突如其來的困境。新學年將屆，台師大呼籲各界及校友持續慷慨解囊、共度難關。

「新冠肺炎紓困助學金」主要幫助對象為：在學學生因父母或監護人受疫情影響而非自願離職、減班或從事自由工作而收入減少；學生本人因疫情影響而非自願離職、減班；學生本人或父母、監護人因疫情住院、居家隔離、居家檢疫等因疫情因素導致經濟困難者，每人每學期補助2至5 萬元，這學年幫助了至少293位本校學生順利就學。

為鼓勵境外生及僑生來台師大就學，國際處統計，這學年來台師大就讀，卻未符合政府防疫補助資格的境外生有207位，核發每人約9千至1萬元不等；僑先部統計共有210位僑生，核發每人9千元，以減輕學生額外經濟負擔。

校長吳正己表示，疫情影響生活甚劇，學生學習若再受影響將是雪上加霜，希望學校能給予學生最大支持。因此，吳正己帶領學務處、國際處、僑先部等行政團隊，共同規劃此項紓困助學方案。

學務長林玫君表示，學務處去年規劃因疫情遭逢變故，需輔導、補助等各項學生方案，在校友支持下，「新冠肺炎紓困助學金」募款方案逐漸成形，直到今年4月共有293位學生獲補助，讓學子在疫情衝擊下看見曙光。

國際長劉祥麟說，去年起在疫情影響下，全球校園停擺，境外生求學之路格外艱辛，申請簽證不容易，即使拿到簽證，也可能面臨國際航班取消、停飛等問題，國際處希望能舒緩這些到台師大求學、配合防疫隔離政策的境外生經濟壓力。

緬甸僑生王同學是公民教育與活動領導系學生，之前曾在僑生先修部就讀。當初考量經濟因素，希望未來能有較好工作機會，而選擇來台念書。原本半工半讀的他，因疫情期間餐廳生意銳減而被資遣，學雜費及住宿費帶來的壓力變大。王同學對專責導師李立旻充滿感激，老師得知他遭餐廳資遣，面臨經濟壓力，便主動告知他去申請，而且尚不熟悉中文書寫的他，也獲得老師協助修改申請書面文件，最後順利拿到助學金。

華語教學系朱同學也是受助學生之一，來自單親家庭的他表示，原先和媽媽都是家教老師，但疫情開始後，客戶為了減少面對面接觸，轉而購買其他線上課程，讓他們失去穩定收入，加上還有機車貸款要還，壓力增加不少，不過現在拿到這筆助學金，也讓他能稍微鬆口氣。

朱同學說，還不知道可申請助學金時，華語系專責導師劉一平就主動聯繫。他形容劉一平老師就像父輩角色，與學生的關係良好，也清楚他的家庭狀況，平時有事相詢，老師都會關心幫忙。

來自香港的方同學是理學院大一新生，他表示，受疫情影響，簽證的申請時程拉長兩倍，香港飛往台灣的單程機票價格，也因減班而倍數飆漲，加上入境後入住防疫旅館的檢疫費用，種種難關的確讓他來台就學之路困難重重。所以感謝學校規劃了此次獎助金，也感謝校友們對國際學生的關愛。

台師大指出，經濟壓力不該成為學習的最大阻力，「新冠肺炎紓困助學金」方案即是希望在疫情衝擊下，將對學生的影響降至最低。此外，學務處規劃，若此項助學金因獎助學生需求變更，結餘款項將移撥至學校設置的急難慰助金，以嘉惠更多學生，使每一筆捐款成為推動教育的關鍵力。

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