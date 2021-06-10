有「最美魚販」稱號的「阿澎」劉心語，曾擔任護理師4年多，日前台北市長柯文哲緊急召集退職醫護支援，二話不說立刻報名加入團隊，未料卻遭刷下，沒想到卻被酸民質疑「裝善良為了疫苗」，沒想到因此接到派出所電話，這才得知有人看不下去她遭網路霸凌，憤而打電話報警請求協助。

劉心語表示昨（9日）一早接到派出所電話，原本以為是忘記繳罰單，經員警描述才知道有人看不慣她遭網路霸凌，便打電話報警請求協助，雖然她強調沒有事，就任由酸民去吧，但派出所所長仍不忘提醒她：「不能讓彰化社頭的孩子被欺負，有感覺到任何不舒服都可以跟他說，都可以協助處理」，短短幾句話讓她心頭一暖，感動表示：「不愧是自己生長的家鄉，真的太溫暖了」。

此外，劉心語表示疫情嚴峻情況下，還要大家為她操心，對於所有關心她的人感到抱歉，接著強調自己一切安好，希望所有人保持正能量的心，一起渡過疫情，對於遭酸民質疑「裝善良為了疫苗」，她強調會講這種話的人，就是沒有親身經歷過，畢竟沒有人會為了疫苗冒險闖入第一線，真的把人想的太壞了。

對此，網友紛紛留言打氣：「妳已經盡力參與了，結果不是你所期待，又不是你願意的」、「謝謝你願意為了台灣站出來，光是願意放下手邊一切站出來挺醫護，並且投身加入，有這樣意願就很令人敬佩」，此外有網友建議她可以直接提告，才能讓歪風停止，劉心語則回覆：「尊重每個人的言論自由，但我們可以選擇自己想接收的。」

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(中時新聞網)