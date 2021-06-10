第三級疫情警戒延長至6月28日，全國各級院校亦配合線上教學，停課至暑假，而有一名媽媽分享，勤奮的男老師前來家中拜訪，原來是為了督促孩童學習，叮囑別再不交作業，文章曝光後，不少網友歪樓男老師的顏值，也有人大讚老師相當用心。

一名媽媽9日在臉書社團《爆怨2公社》發文，內文吐露，她本來想抱怨兒子的老師不顧疫情還跑來學生家中檢查作業，沒想到，她詢問兒子後才知道，老師只家訪沒繳功課的學生，是特地來告誡原PO兒子要記得繳作業。

原PO也解釋，她們住在中部靠海地區，目前還無傳出確診案例，老師也都在學校上課，並未前往外縣市，另外，老師來拜訪時自備酒精，也只坐在門外檢查作業，過程全未超過10人以上，請網友不要擔心。

透過圖片可見，一名穿著藍色上衣的男老師蹲坐在門口，仔細翻看著拿在手上的國語作業簿，相當地投入，一旁的原PO兒子也不敢大意，站在旁邊等待老師檢查完畢。

照片與文章曝光在網路上後，截至發稿時間已有1.8萬位網友留下表情貼，不少網友大讚老師好有責任感，直呼這麼盡責的老師早就「絕種」了，還有不少網友歪樓「感覺老師蠻帥的」，原PO則自爆，「女兒可以看兒子的老師看到流鼻血」，引起網友跪求正面照。

(中時新聞網)