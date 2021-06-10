警方當場查獲男客與陸籍女子正在「人與人連結」。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

疫情嚴峻，台南市各八大行業、娃娃機店及夜市均全面停止營業，旅宿業並未在這波停業範圍，歸仁警分局卻接獲情資，指仁德區竟有旅宿業者趁機接客經營性交易，警方到場查獲從事性交易34歲男客及全身赤裸55歲大陸籍女子，和一旁等待性交易的47歲越南籍女子及蘇姓旅社老闆，依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法進行裁處。

歸仁警分局8日接獲民眾簡訊報稱，仁德區大同路一間老舊旅社有外籍女子從事性交易行為，恐淪防疫破口，文賢派出所員警隨即展開調查，發現蘇姓旅社負責人為避免警方查緝，請男客將機車騎至他處，再返回旅社，避免行蹤露餡。

警方一見男客停妥車輛進入旅社，立即進入查緝，當場發現許姓男客裸露上身，而大陸籍蔡姓女子則全身赤裸，見警到來還企圖逃逸。警方另也查獲一位正等待從事性交易的越南籍黎姓小姐。疫情期間仍無懼人與人連結的男客，據悉是查了網路評分，發現評價不錯而到場「嘗試」。

警方指出，4人均無雙北旅遊史，針對旅社對到場客人未登錄姓名及聯繫方式實施實聯制，依違反傳染病防治法第70條規定移送台南市衛生局裁罰，客人及小姐部分則依社會秩序維護法進行裁處。

(中時 )