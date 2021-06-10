在價量齊揚助攻下，盛餘(2029)5月份合併營收達到11.21億元、年增76.29％，累計合併營收為55.74億元、年增53.55％。

《汽車股》歐美出貨轉強 和大5月營收年增135.17％
《電機股》穩定毛利率 力達-KY產品5月調漲7~10％

(工商 )

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