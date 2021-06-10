一名55歲蔡姓超熟女，不顧疫情禁令，仍偷偷躲藏在台南市歸仁區一家旅館內賣淫，由於在網路上口碑不錯，引起嫖客登門，警方獲報後前往破門，蔡女不顧全身裸露衝出逃逸，而男客則提著短褲一臉茫然，隨後兩人乖乖就逮，就在查緝時，員警又意外發現旅社內還有一名等待客人的47歲越南黎姓女子，警方立刻將旅社負責人依妨害風化罪嫌法辦，另客人及賣淫女則依社會秩序維護法進行裁處。

台南歸仁分局獲兩名女子藏賓館與男客性交易，男客與館負責人都遭移送法辦。(戴志揚翻攝)

台南歸仁分局獲兩名女子藏賓館與男客性交易，男客與館負責人都遭移送法辦。(戴志揚翻攝)

正當全國疫情嚴峻，台南市政府配合中央疫情指揮中心措施宣布延長三級警戒至6月28日，台南市各八大行業、娃娃機店及夜市均全面停止營業，而旅宿業並未在這波停業範圍，但仍應配合政府實施實聯制及做好防疫措施，然而竟有旅宿業者趁機接客經營性交易，歸仁警方今當場查獲阻斷防疫破口。

歸仁警分局6月8日接獲民眾簡訊報稱仁德區大同路一間老舊旅社內有外籍女子從事性交易行為易成防疫破口，警方獲報後立即由分局長召集相關業務單位及所轄文賢派出所進行期前部署並律定查緝計畫。

文賢派出所於6月9日13時許見該旅社後負責人為避免警方查緝，偷偷請男客將機車騎至他處後再返回旅社以混淆警方視聽，男客依其指示停妥車輛進入旅社，警方即通知支援警力進入查緝，當場發現男客著短褲裸露上身，而大陸籍小姐則全身赤裸未著衣物往該旅社三樓逃逸，企圖躲避查緝而遭警方查獲。

警方查緝過程中，在三樓查獲另一位正在等待從事性交易越南籍小姐，而該男客疑似查閱該旅社網路評分後決定到場體驗而遭查獲，幸好清查後，兩名賣淫女子女皆無台北旅遊史，已將旅社負責人依妨害風化偵辦，客人及小姐部分則依社會秩序維護法進行裁處，另該旅社對於到場客人未登錄姓名及聯繫方式實施實聯制，則依違反傳染病防治法第70條規定函請衛生局裁罰。

歸仁警分局長洪頂力表示，於防疫期間轄區內未列停業範圍之行業，雖可繼續營業從事商業行為，但對於當前疫情之防制仍須全力配合台南市政府所頒布之相關措施，不可因個人營業考量違反防疫規定甚或從事違法行為而造成防疫破口。

(中時新聞網)