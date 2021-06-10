端午節將至，桃園市長鄭文燦主持防疫會議表示，桃園所有端午活動已全取消，也希望大家不要外出。他說明，上波疫情母親節群聚是重要的傳播溫床，這次端午連假若能平安度過，相信三級警戒延長到28日會有更好的效果，也希望大家宅在家保平安。

鄭文燦表示，端午連假希望大家盡量不要外出，宅在家保平安，他說，觀察上一波疫情，母親節的聚餐跟活動是很重要的傳播溫床，這一輪三級管制遇到端午連假，希望全國都能守護端午、守護健康，所以都要減少活動。如果不能守住，那疫情可能會持續。

另外媒體也詢問檢察官、法醫也是高風險族群，鄭文燦說，法醫的勘驗，到檢察官的勘驗，到殯葬所火化人員執行遺體的火化都是高風險，也認為檢察官、法醫要納入優先施打疫苗名單。

也有民眾發現他曾與確診者同時間造訪同場所，卻沒被通知？質疑簡訊實聯制效果，鄭文燦說，簡訊實聯制，是提供給疫調人員做疫調追蹤。假設需要疫調追蹤，會調出當時所有的顧客的足跡疫調，所以並不會做細胞簡訊的通知。

(中時 )