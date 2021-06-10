一項全球的企業稅協定似乎讓歐洲根深蒂固的內部對抗浮出檯面，突顯德國、法國和義大利等大國對抗愛爾蘭、盧森堡、荷蘭等小國。

圍繞在稅務優惠的議題上，歐洲小國多年來一直處於爭議核心；然而G7集團在6月5日關於最低企業稅率15%的決議，似乎獲得不少掌聲。

歐盟執委會長久以來一直無法就歐盟內部共同的稅制達成一致性，歐盟27國也都小心地維護這種不一致的自由空間。

愛爾蘭財政部長Paschal Donohoe對於富裕大國G7達成的協定，以不冷不熱的態度表示歡迎，他表示，任何協定都必須滿足大國和小國的需求；並且達成更廣泛的國際協定都需要139個國家同意。

荷蘭財政部長Hans Vijlbrief表示，荷蘭支持G7的計畫，並已採取措施，遏止避稅行為。

儘管歐盟官員私下批評愛爾蘭或賽普勒斯(Cyprus)，但是要公開解決這些問題，卻有政治上的爭議；例如歐盟將「不合作的」稅務地區列為黑名單，但是卻避開不提歐盟的某些避稅天堂。

歐洲議會綠黨成員Sven Giegold在談及改革時表示，歐洲幾個避稅天堂無意讓步。

儘管盧森堡財政部長Pierre Gramegna對G7的決定表示歡迎，但是賽普勒斯的反應更為謹慎，賽普勒斯財長Constantinos Petrides指出，歐盟小國的利益應該得到承認和考慮。

甚至G7成員國法國也可能會發現，自己很難適應新的國際規則。

稅務公平網(Tax Justice Network)將荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、賽普勒斯列為全球最知名的避稅天堂，但其實名單上也有提到法國、西班牙和德國。

2015年被稱為「盧克斯洩密」(LuxLeaks)的檔案顯示，盧森堡幫助企業在繳納很少或不繳納稅款，藉此將利益轉嫁給企業。

該事件促使歐盟反壟斷專員Margrethe Vestager進行整治，引入規定，防止國家對企業非法的支持，並稱該低稅制導致國家不公平的支援。Vestager也對駐在荷蘭和盧森堡的企業發動稅收調查，而該兩國皆否認這些稅務安排有違反歐盟規定。

Vestager也在去年遭遇挫折。Vestager此前發出欠稅命令，要求蘋果應對愛爾蘭支付130億歐元稅款；但最高法院去年駁回了該命令要求。

Vestager也曾要求星巴克在荷蘭支付稅款，但也遭到法院拒絕。

歐盟執委會發言人指出，公平的稅收是歐盟的頭等重要大事，應致力於企業繳納他們應付的稅款。

在遭批評為協助跨國企業繳納低稅後，荷蘭強調願意做出改變，並在今年一月微調相關規定。

(時報資訊)