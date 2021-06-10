看來德拉蒙待在湖人的時間已經不多了！根據《The Athletic》記者布哈10日爆料，湖人內部已經提前認定德拉蒙將於今年夏天離開，除非他願意接受一份底薪合約，才有可能續留湖人，問題是他在今年首輪G6坐足整場冷板凳，湖人真的有需要他回歸嗎？

「德拉蒙是一名打法過時的傳統型中鋒，作為湖人在季後賽的先發中鋒，他的表現很糟糕，湖人整季都在支持他打先發，只在最後一場關鍵比賽讓他替補，」布哈引用一名湖人內部人士說法，「他的未來基本上跟哈瑞爾、馬克蓋索掛在一起。」

德拉蒙在今年交易截止日跟活塞買斷合約後跳槽湖人，因為湖人允諾給他先發位置，可惜他跟安東尼戴維斯在內線沒產生應有化學效應，讓他在湖人越來越邊緣化，效力湖人平均只拿11.9分、10.9籃板，比起待在活塞場均17.5分、13.5籃板還差。

甚至來到季後賽，德拉蒙5場首輪比賽平均只拿9.0分、11.0籃板，來到最關鍵的G6，更被馬克蓋索搶走先發中鋒位置，最後淪落到1秒鐘都沒打到的窘境，代表湖人總教練佛格早已對他喪失信心，事實上來到球季後半段，所有湖人長人都遭冷凍，除了安東尼戴維斯以外。

(中時 )