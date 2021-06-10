Facebook、Instagram驚傳大當機！今天早上6時開始，全球臉書傳出當機災情，不少網友忍不住哀嚎說，無法打開頁面，實在太讓人崩潰了。且除了臉書之外，WhatsApp和Instagram都當機無法使用。不過，經中時新聞網編輯實測，今早上午11時左右已恢復正常。

根據《Downdetector》網站統計，今早大約6時起就陸續有災情傳出，7時15分至8時15分達到高峰，全球各地許多Facebook用戶回報當機狀況，直到10時30分後通報人數才逐漸平息，不少網友表示，除了手機APP之外，連電腦版的網頁都開不起來。「電腦版的頁面也打不開，狂轉圈圈」、「太煩了，手機用到一半突然打不開頁面」。

除此之外，更有網友反應，除了Facebook之外，WhatsApp和Instagram也都當機無法使用，畫面一直跑不出來，實在是讓人太崩潰了。「天阿！又出問題了，實在讓人很崩潰」、「怎麼又壞掉了？」、「太糟糕了」。

不過中時新聞網編輯實測，今早上午11時左右，臉書網頁板及手機APP除了開啟頁面的速度比較慢之外，稍微等待片刻皆可正常開啟。

(中時新聞網)