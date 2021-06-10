金曲歌后彭佳慧發行專輯《太難唱了》，新歌〈可惜了〉成為東森戲劇台話題韓劇《Penthouse：上流社會》片尾曲，隨著疫情期間，大家都在家中，收視率不斷上升，帶動歌曲點聽率往上衝，彭佳慧先前拍下練唱新歌時的影片，以實力派的歌聲向大家介紹新歌，不過因為每支影片她都是以一鏡到底的拍攝方式，只要稍有不滿意就重來，一再反覆的結果，她笑著承認：「有時候真的唱到『燒聲』了！」

日前宣布三級警戒延長至六月底，彭佳慧要繼續和三個小孩長期居家防疫，她平靜地說：「媽媽早有心理準備，與小孩也已有相處之道了。」

周末假日時，彭佳慧常和孩子們一起包水餃，但受到疫情影響，網路購物延遲，許多生鮮蔬果和水餃皮只能到市場才能買到，於是她每次出門就全副武裝包緊緊，回到家立刻全身消毒，連鞋底都不放過，消毒完立刻直奔浴室洗澡，讓她笑虧自己這樣「真的好瘋狂！」為了孩子們的營養均衡，她不斷開發新菜色，煎牛排、壽喜燒等紛紛出籠，最近小孩還提出想要吃燒肉，讓她笑說：「讓我來想想辨法。」

面對即將到來的端午連假，往年姑姑都會包好粽子寄給彭佳慧，今年受到疫情影響無法品嘗到家鄉的粽子，但她打算在端午節當天教孩子們如何「立蛋」，讓孩子們體驗一下端午節特有的氛圍，「防疫期間，更要好好安排，充實地過！」

(中時 )