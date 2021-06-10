【旅奇傳媒/編輯部整理】防疫宅在家，除了關心疫情資訊，不妨趁著閒暇時光規劃疫情過後的假期。苗栗是客家文化的代表縣市，位於苗栗銅鑼科學園區內的「台灣客家文化館」，設計感十足的前衛建築，蛻變的新風貌令人為之驚艷，讓人覺得苗栗變得不一樣。

台灣客家文化館是座兼具綠色環保與節能減碳的文化設施，開園於101年，融入地景的建築設計，展現客家人尊重並融入自然的生活態度，設計更符合九大綠建築指標，獲得「黃金級綠建築標章」。園區建築依丘陵起伏地勢而建，規劃有戶外空間、主展館區及附屬設施，基地四周設有步道貫穿，並以水與綠景紋路所構成的人工山丘，創造出梯田景觀的意象。

園區內設施豐富開闊，可以讓小朋友盡情玩樂，還有許多適合拍照打卡的人氣熱點，包括美麗玻璃橋，階梯廣場的主舞台區，常舉辦客家音樂、社團匯演等不同形態的藝文表演活動，帶領觀眾感受客家文化特色；主舞台後方的散步道，規劃有客家意象的半月池，依照地勢打造的展望區，可遠眺銅鑼景觀及山腳下客庄聚落景觀；園區還規劃有客等路區和好客美食市集可逛可買，豐富的客家文創商品，及美味的客家美食可品嘗。

館內規畫有常設展示區、特展館、客家貢獻館、客家圖書資料中心、國際會議廳及多媒體影音劇場等設施，透過各種影像與多媒體影音展示呈現客家典藏、產業文化風貌與多元文化，讓民眾更親近客家文化，是一處寓教於樂的親子去處。

此外，還可順道一遊同樣位在銅鑼鄉附近的「桐花公園客家大院」。這座美麗的傳統客家三合院建築，原本是苗栗縣政府在桐花公園內建造的管理站，漸漸發展出客家傳統匠師與現代建築師的構思，以展現了古典與現代建築美學，成就了今日美麗的傳統客家建築風貌的，在當地也是相當熱門的人氣熱點。

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(中時新聞網)