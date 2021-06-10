英國首相強生和美國總統拜登今將針對目的在主導全球疫情復甦和鞏固英美邦誼的新版「大西洋憲章」（Atlantic Charter）達成共識。

法新社報導，新大西洋憲章簽訂之際，適逢拜登進行任內首度海外出訪行程，這也是強生和拜登首度舉行面對面會談。

兩人預料將同意仿效英國前首相邱吉爾和前美國總統羅斯福於1941年簽署、訂立他們對二次大戰後世界目標的「大西洋憲章」（Atlantic Charter），就擬定雄心勃勃的新大西洋憲章達成共識。

這份新憲章在8個領域擘劃出密切合作的計畫，包括捍衛民主、打造公平永續的貿易制度、解決網路攻擊、對抗氣候變遷和終結冠狀病毒疫情等。

強生會談前發表評論指出，倫敦當局與華府緊密合作對於世界穩定與繁榮的未來至關重要。

強生還說：「拜登總統與我今天將達成的共識深植在我們共同的價值與願景中，將為永續全球復甦奠定基礎。8年前，美國總統和英國首相團結一致承諾一個更好的未來，今天我們也會這樣做。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，拜登和強生預料也將同意尋求一份明年簽署、具有里程碑意義的雙邊技術協議。這份協議將聚焦減少英國科技企業試圖與美國企業合作時面臨的障礙。

強生和拜登明天下午將在英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）會面，隨後世界最富裕經濟體領袖將齊聚一堂出席週末的高峰會。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1100610

(中央社)