高端疫苗今(10日)暫停交易，將在下午5時召開重大訊息記者會，市場預期將公布新冠疫苗二期臨床試驗解盲，大股東基亞、云辰股價開高走高，漲逾8%。(示意圖/達志影像)

高端疫苗今(10日)暫停交易，將在下午5時召開重大訊息記者會，市場預期將公布新冠疫苗二期臨床試驗解盲與相關數據，高端大股東基亞、云辰股價開高走高，漲逾8%，分析師表示，想要押寶記者會解盲可能帶來的利多而去搶短的散戶，一定要有賺就跑。

高端股價周二(8日)戲劇性地由下跌8.19%急拉漲停後，相隔1天就暫停交易，並將召開重大訊息記者會，市場預期將公布二期臨床試驗解盲，但有台大醫師表示可能不是完整的解盲報告，而是二期試驗的「期中分析」，不過，高端今日雖然停牌，但高端大股東基亞、云辰股價都開高走高，基亞開盤上漲3.3元，以75元開出，截至10時55分，盤中一度觸及78元，漲幅達8.8%，創波段新高，云辰以28元開出，盤中來到29.1元，漲幅達8.6%，似乎都看好高端解盲結果而率先表態。

萬通國際副總魏明裕今日在中天《錢線煉金術》節目連線時表示，從政府宣布採購連二期臨床試驗解盲都還沒過的高端疫苗，引發投資人疑慮，高端股價連續6根跌停後，第7天股價由黑翻紅，並攻上漲停，隔天再漲停1天後，今日就暫停交易，今日記者會的結果攸關未來的股價表現。觀察這一波高端股價從高點417元到低點190.5元，外資並沒有大幅賣出，未來不妨密切觀察外資動向。

對於高端大股東基亞、云辰股價今日都開高走高，魏明裕表示，基亞前2天即已亮燈漲停，今日持續走高，且隨著今日記者會的召開，明日有很大的機會股價會持續往上，今日因為高端暫停交易，所以去搶買母公司的股票也是很自然的，但他提醒搶短的散戶最好有賺就跑，而持有高端股票高檔套牢的則可以抓住反彈的機會出場，畢竟未來仍有許多變數。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)