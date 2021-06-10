新北市三峽區恩主公醫院傳出群聚感染，同層樓有7人確診，其中一位92歲男病患死亡。有員工爆料醫院未落實分艙分流，醫護有與一般病患混住的狀況。三峽恩主公醫院副院長蔡卓城表示，這不是院內感染事件，確實有人員接觸確診清潔工，且醫護隔離都是一人一室，事件爆發後已關閉11樓，並清潔消毒。

恩主公爆發群聚後，目前已匡列36名醫護人員列居隔、病人接觸者35人。院方發聲明指出，上月28日做例行高危單位篩檢時，發現有 2 位清潔人員確診，28日啟動對入院病人與陪病者進行篩檢，再發現一位病人篩檢由陰轉陽，但病人與清潔人員間沒有關聯，為獨立個案。

蔡卓城強調，這不是院內感染，而是群聚感染，指標個案病患上月22日因肺炎住院，快篩、PCR皆是陰性，住院期間狀況並不理想，未料29日再次PCR採檢卻呈現陽性，醫院趕緊將他隔離到專責病房內；院內確實有人員接觸確診清潔工，但醫院首要目標就是先治療好全部患者。

另外，恩主公醫院也指出，案發後即通報衛生主管機關，除立即匡列相關接觸者，上月29日也有對全院同仁快篩，結果均為陰性，密切接觸病人的醫護人員， 進行一人一室隔離，同時清空部分宿舍，協助須進行居家隔離的院內同仁居住，安排一人一室隔離病室，每3日對接觸確診者的匡列人員PCR 檢測，針對高風險單位也會每5至7日做篩檢。

目前醫院已自主進行降載措施，清空11樓進行清消靜置，已消毒3次，並作環境PCR採檢。對於有人員爆料質疑，醫護與病人混住、未落實分艙分流狀況；蔡卓城表示，群聚感染的11樓本來就不是專責病房，14、15樓才是，醫護隔離是一人一室，病床一邊是病人、一邊是接觸的護理人員，但空調都是分開的。

他表示，醫院早已實施分艙分流，雖不敢說醫院量足夠，但都有盡量分艙分流責任，且照顧專責的護理人員本來就不會照顧到一般病房。

(中時 )