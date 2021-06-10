繼周一美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透露美方可能與台灣恢復自歐巴馬政府時期停擺至今的貿易和投資協商後，《華爾街日報》援引消息人士報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）最快可能在當地時間周四與台灣同層級官員就重啟這項協商進行對話。

對於戴琪將與台灣貿易代表鄧振中展開對話的消息，美國貿易代表署表示不予置評。

美國國務卿布林肯周一在眾議院接受質詢時披露相關消息。在被問及拜登政府對於與台灣建立雙邊貿易協議的立場時，布林肯表示：「我會將您的問題傳達給美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），但我知道我們就某種框架協議正在與台灣進行對話，或者很快就會進行對話」。

儘管布林肯披露美方有意和台灣重啟貿易和投資協商，但未表達美方是否有意推進台北當局一直尋求的全面貿易協定。

美國一些支持台彎的國會議員希望美國能更進一步與台北簽署雙邊貿易協議。

美國的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）台灣問題專家Bonnie Glaser曾表示，布林肯的談話是一個信號，華府可能重啟與台灣的「貿易投資框架協商」（TIFA），但可能尚未決定是否採取更重大的舉措，去推動與台灣的雙邊貿易協定（BTA）。

(時報資訊)