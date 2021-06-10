光寶科(2301)搶攻智慧城市照明，攜手亞太電信與富鴻網推出全台第一處「5G智慧IoT路燈號誌共桿」，為智慧交通發展最重要的道路照明聯網、交通與車況智慧監控，，為台灣的5G智慧創新應用立奠定整合基礎。

路燈聯網可說是物聯網應用的典範，桃園市去年已率先完成20萬盞路燈聯網，顯示台灣在物聯網應用可與世界同步，光寶過去與基隆、台北、新北、桃園、嘉義等地方政府合作，安裝數十座不同應用的智慧燈桿，除基本的路燈聯網，還有戶外Wi-Fi熱點、空氣品質、水文與氣象站，部分燈桿還架設與市民互動拍照的多功能顯示螢幕，多以概念性應用為主，此次在台北市健康路建置的全台首座5G毫米波(mmWave)智慧桿，同樣配置路燈聯網並可輕易安裝與升級各種智慧應用，相較一般燈桿電力配線混亂，5G智慧桿還特別設計「隱藏空間」，除了提供無違和的硬體架設位置，更妥善分配各種電線，桿上藉此整合多種交通號誌。

光寶旗下光林照明事業處(LEOTEK)總經理金海濤表示，5G可加速資料傳輸，優化聯網應用，協助相關單位更即時監管與控制路況、擴大路燈與其他智能方案聯網端的承載量、加速維修回報與資料收集，同時搭配邊緣運算，讓相關單位實現更安全、高效的智慧城市應用，光寶此次與亞太電信、富鴻網合作，首次在5G智慧桿頂部安裝「5G微型基站」，為智慧交通發展最重要的道路照明聯網、交通與車況智慧監控，奠定整合的堅實基礎。

再者，未來透過5G，還能加速交通號誌、訊號控制的智慧化，提升道路交通的管理效率；金海濤指出，光林著墨在歐美道路照明與交通號誌的節能設計近30年，近年結合網路通訊技術與能力，除顯著降低交通耗能與碳排放，更協助城市照明與道路交通智慧化，透過在台灣技術的實踐，最有機會將台灣經驗帶入國際的主要出海口。

(時報資訊)