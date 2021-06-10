10日最新經濟數據，日本5月躉售價格較2020年同期大漲4.9%，並創下13年以來最大漲幅。這也表示，好不容易才從新冠疫情慢慢復原的日企，現在又要面對大宗物資上漲的營運壓力。

日本銀行10日公布，衡量日企相間相互取得商品與服務等價格指數（CGPI），也就是生產者物價指數（PPI），其漲幅遠超過市場預期值4.5%。同時，比4月份上漲3.8%還要來得大，也創下2008年9月以來最大單月年增率。

日本央行曾指出，全球因景氣復甦，這些大宗物資價格正上漲，也推升諸多產品的躉售物價。但日企也試著想把漲價壓力轉嫁給下游，儘管這次價格上漲是外部發動，而非日本內需市場所推動的。

這份最新日本經濟報告中，5月份石油與煤炭價格年增53.5%，而有色金屬產品價格也大漲41.6%，因為受美國和中國大陸強勁需求所致。至於木材方面也漲9.7%，原物料短缺與全球需求增加由此可見一斑。

由於取料成本不斷上漲會擠壓許多日企利潤，加上日本景氣尚未回歸至正軌，故這些業者對轉嫁下游一事均小心翼翼處理。

已經連續第9個月下滑的日本4月核心消費者物價指數（CPI）來看，數據為年減0.1%，就表示日本消費力還是很弱，故大部分日本廠商目前也只能想想，而不太敢有什麼漲價動作。

(時報資訊)