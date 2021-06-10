陳時中出席立院聯席會報告並備質詢。沈發惠質詢片段約從1小時44分起。

衛福部長陳時中（右）10日出席立法院聯席會，報告中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案，並備質詢，會前，陳時中步行前往聯席會。（劉宗龍攝）

北市好心肝診所遭爆將疫苗分給一般志工注射，北市府對此祭重罰200萬元，並終止合約，市長柯文哲也說「管控有問題」，疫苗配發僅由一個股長決定，將會送政風調查。民進黨立委沈發惠今(10日)在立法院質詢時痛批，「一個好心肝診所、一個壞心肝市長」，還批柯只會在記者會作秀，說要丟病歷，結果自己浪費醫療資源根本才是「惡霸」，並質疑「北市府到底用什麼方式來辦（診所）?用傳染病防治法罰200萬，網路大家都試算這很便宜很划算，部長是不是要研議嚴懲未來類似狀況？」

陳時中則回應，「當然我想這東西管理非常重要，一方面也關係公平性、施打效率跟國際形象」。

好心肝診所打疫苗一事仿如讓綠營撿到槍。沈發惠10日在立法院質詢時問陳時中，關於好心肝診所狀況會不會影響未來COVAX平台疫苗分配，這種狀況指揮中心有沒有掌握?到底有沒有其他診所也以這樣方式取得疫苗施打?陳時中表示，「現在嚴查嚴辦，看名冊是否正確，要再查有無其他的類似」。

沈發惠接著狂批柯文哲，表示「除了好心肝診所有無其他？剛剛就有媒體批露總共五家診所以這種方式取得」，陳時中回應，「相關都會辦理」；沈接著說，「這會嚴重影響未來COVAX取得疫苗優先順序，柯文哲曾說國家資源不當使用就是貪汙腐化，你今天防疫資源不當使用，那你是強盜、惡霸、土匪」，陳對此回應，「當然這是不應該」。

此時沈發惠更批，「一個好心肝診所，然後一個壞心肝市長，結果呢?北市府到底用什麼方式來辦?用傳染病防治法罰200萬，網路大家都試算這很便宜很划算，部長是不是要研議以其他方式嚴懲、杜絕未來各縣市出現類似狀況！」陳時中表示，「當然我想這東西管理非常重要，一方面也關係公平性、施打效率跟國際形象！」

沈發惠進一步說，「北市長把這樣問題推給一個股長，推給衛生局長我笑笑，你推給股長，北市到底有無指揮官?還是指揮官只負責下午在記者會上表演、耍猴戲、丟病例、敲桌子？」聽到這裡，陳時中回應，「這都屬市長個人行為，當然疫苗管理我們會加重管理」。

好心肝診所偷打疫苗 柯文哲認錯坦言有疏漏送政風調查

(中時新聞網)