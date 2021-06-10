原訂今年7月8日至11日舉辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」，因疫情嚴峻，外貿協會及展昭國際10日宣佈延期，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全並兼顧參展效益，延期至下半年12月24日(五)至27日開展。

2021年台中國際茶、咖啡暨烘焙展與酒展為中臺灣最大的食飲品專業展，將於展覽期間舉辦數場茶、咖啡及酒相關周邊活動，包含「台灣茶產業文化國際論壇」、「茶藝競賽」、「優質茶評鑑頒獎典禮」、「時空咖啡館」、「咖啡講座」及「TISCA全國杯測師挑戰賽」等。

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