針對台中火力發電廠（簡稱中火）10日早上火警，台中市環保局10日表示，今早7時許，接獲通知，已立即派員前往了解、並指派空品監測車前往下風處監測，依當地氣象狀況風向為北北東風，且依空氣微型感測器發現下風處空品，已有受火災影響，因下風處鄰近彰化縣，已透過中部7縣市合作平台通報彰化縣環保局，加強空品監測及適時通報可能受影響的民眾。

另，依環保局稽查人員現場回報，稍早約今日上午9時10分，火災現場黑煙漸淡、已逐漸控制，環保局將持續了解、監測空品影響情形，並適時通報彰化縣環保局同步掌握。

(工商 )