台中市政府主計處10日公布台中市今年5月消費者物價指數（CPI）為104.19，月增0.41％、年增2.33％；台中市5月營造工程物價指數（CCI）為123.82，月增2.67％、年增13.87％。 台中市主計處表示，今年5月CPI較上月上漲0.41％，主因缺水導致葉菜類蔬菜供量減少、夏季水果上市、家事服務費，加計母親節禮金或禮品、住宅維修費、檳榔、鞋類、國際機票價漲所致；但女用夏季服飾優惠增加、藥品及保健食品降價促銷、理容服務費、旅館住宿費及遊樂場入場費5月價跌，抵銷5月漲幅。

不過，進一步觀察七大類指數與去年同月比較，台中市5月CPI上漲2.33％，主因油料費、機票、檳榔、人身保險費、成衣、肉類、水果、教養費用、國內旅遊團費、住宅維修費、房租、藥品及保健食品價漲所致；但與去年同月比較，鞋類及醫療費用5月價跌，抵銷5月部分漲幅。

仔細檢視七大類指數，交通及通訊類上漲9.86％，主因油料費反映國際油價及機票價漲，分別上漲43.96％與34.74％所致；雜項類上漲1.7％，主因檳榔價漲及人身保險受金管會調降責任準備金利率影響調漲保費，分別上漲45.58％與3.48％所致。

至於衣著類上漲1.19％，主因成衣優惠幅度減少，上漲2.74％所致，但鞋類優惠幅度增加，下跌2.27％，扺銷部分漲幅；食物類上漲1.15％，主因肉類及水果調漲，分別上漲1.98％與4.73％所致；教養娛樂類上漲0.99％，主因教養費用及國內旅遊團費調漲，分別上漲0.84％與12.49％所致。

此外，今年5月營造工程物價指數（CCI）為123.82，較4月上漲2.67％。主因除了鋼筋價漲，以致金屬製品類上漲6.19％，另因水電安裝工，因缺工致工資上漲及鋼支撐材租金價漲，以致工資類與機具設備租金類，分別上漲0.73％及3.46％

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