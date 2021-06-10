汽車傳動系統零件廠和大（1536）自結，5月合併營收6.02億元，月增7.86％、年增135.17％，累積前五月合併營收27.33億元、年增49.15％。

和大表示，因今年全球汽車供應鏈需求持續暢旺，5月隨著歐、美陸續解封後經濟活動逐漸提升，進而增強客戶拉貨力道，加上缺工、缺料、缺貨櫃等因素將逐漸緩解下，和大對今年度營運保持樂觀。

和大指出，受到原料調漲、運費漲價、匯率波動等因素影響，已與客戶達成協議進行調整貿易條件及售價調漲。

針對國內疫情影響，和大表示，持續落實各廠區各項防疫措施，尤其對於本國同仁與外藉移工之外出活動減少群聚都做完整規定。

和大表示，全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠的研發重心積極朝向電動車發展，和大也持續與主要客戶及潛在客戶保持新能源車傳動減速機構的開發，以期在全球政府節能減碳及ESG永續經營政策下客戶對於新能源車關鍵零組件的拉貨動能強勁，創造和大穩定的訂單能見度，進而精進整體營運朝正向發展。

(工商 )