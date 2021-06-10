台電再度出包，台南市東區、永康區與中西區10日零時共5萬戶大停電，不少住戶錯愕，有民眾看見後甲變電所爆炸，台電公司搶修近1小時後恢復供電，事後解釋是連日大雨、打雷造成後甲變電所的線路脆弱，導致故障冒火花，連帶影響多戶民眾用電。

沒下雨也出事，下雨也出事，台南市11天來兩度停電，5月30日因北區地下電纜線故障，造成7000多戶停電1個多小時，台電公司當晚搶修完承諾強化線路與設備巡檢維護，不料11天後在發生停電，這次規模更大。

台南市10日零時，正值氣溫悶熱，東區、永康區與中西區5萬多住戶突然發覺停電，家中空調停止運轉而被熱醒，紛紛上網詢問發生原因，有的人拍下一片漆黑的街道，有的人表示看到變電所爆炸，更有民眾擔心冰箱內的防疫存糧會壞掉。

因為許多民眾詢問，台南市長黃偉哲臉書粉絲頁凌晨緊急發文，告知市民停電消息，台南市警方派員查看交通號誌是否故障並指揮交通。

台電公司發出道歉聲明表示，停電後搶修工作至10日零時45分完全恢復供電，主因是後甲變電所設備故障，連帶影響開元變電所，造成東區、永康區與中西區約5萬多戶停電。

台電公司解釋，5月底停電為地下電纜線故障，10日零時停電是因為台南市連日下雨、打雷，造成線路設備脆弱而發生故障，後甲變電所並非爆炸，是因線路故障冒出火花，已加強雨天警戒，避免用電戶不便。

(中時 )