民怨高漲！蔡英文民調雪崩下跌創新低 媒體人曝最大贏家是他

台灣新冠疫情嚴峻，累計破萬人次確診，造成全台333人死亡，外界質疑蔡政府防疫不力。前國民黨青年團總團長呂謦煒質疑，在日本發生災難時，蔡英文總統推特總是第一時間關心，她卻未對這三百多位死亡的台灣人有任何表示，他痛批，「當新冠肺炎造成台灣333人死亡的時候，蔡英文總統又在哪裡？」

呂謦煒在臉書上指出，當日本福島外海發生規模7.3強震造成1死，蔡英文就馬上在推特上關切，並說如果日本需要援助，台灣一直都在；當日本九州暴雨造成78人死亡，蔡英文也馬上在推特上哀悼，為亡者致上冥福，並盼受災地能夠盡速復原；當日本藝人志村健因為染上新冠肺炎而喪生，蔡英文的推特也馬上PO出圖卡哀悼。但當新冠疫情已造成台灣333人死亡的時候，蔡英文人在哪？

呂謦煒說，新冠疫情本土爆發又急又猛，蔡英文第一時間選擇神隱，2週後才對外談話，但主要內容卻都在為國產疫苗護航；6月2日民進黨視訊中常會，蔡英文說「人民的不安，我們當然要承擔起來」，卻沒對這一波疫情的死難者有任何表示。

呂謦煒表示，放寬機組員防疫措施「3＋11」、華航諾富特飯店未落實分流，一而再再而三的人為疏漏，釀成防疫破口。蔡英文高呼台灣買了3000萬劑疫苗，現在卻只來了十分之一不到，如果疫苗更早來、更多人及時施打，死亡率不會如此之高。

呂慶煒認為，「因染疫而亡的這些死亡個案，是冤死的！」，他們是因一而再的人謀不臧、自吹自擂與麻木不仁而冤死的，他們不是冷冰冰的數字，而是一個又一個獨特的靈魂。

呂謦煒質疑，蔡英文第一時間就出來哀悼日本的災情，卻看不到她對台灣的本土染疫死者有任何哀悼；蔡英文第一時間就出來感謝國外的援助，卻看不到她對台灣內部爭取疫苗的單位或企業有任何感謝。政府防疫不力，爭取疫苗不力，為國產疫苗護航卻反而讓國產疫苗失去公信力。「現在，當新冠病毒已經造成台灣333人死亡的時候，不僅很難看到蔡英文的哀悼，甚至連一句道歉也沒有」。

呂謦煒痛心指出，任內三度全台大停電，蔡英文願意出來道歉，那麼全台333人因染疫而亡，蔡英文是不是也應該出面給這些冤死的靈魂一個交代？

(中時 )