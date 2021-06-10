近年來，在中國出生率下降的同時，寵物行業卻快速發展。日本Money Post Web網站報導，除了老年人為了緩解孤獨養寵物，生活壓力大的年輕人為了尋求安寧而飼養寵物的情況也越來越多。不少中國年輕人認為，撫養孩子需要在生活中承擔巨大風險，相對而言，養寵物要輕鬆許多。

報導稱，《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》顯示，2020年中國寵物市場規模接近3000億元（人民幣，下同），2015年至2020年6年間的複合增速達到32.8％；預計未來3年，中國寵物市場規模將保持年均14.2％的增長幅度，到2023年市場規模將達到4456億元。

從寵物類別來看，中國寵物以狗為主，但近年來寵物貓的數量快速增長，兩者合計占到寵物總數的65％。其次是熱帶魚、鯉魚、金魚等，占寵物總數的16％。鳥類、昆蟲類、兔子占9％，齧齒類動物占 6％，兩棲動物占4％。

報導說，就寵物消費情況來看，主要以寵物食品為主，市場份額達到950億元，其中95％是寵物貓狗的食物。除了寵物食品外，還包括寵物零食、保健品、日用品、寵物保險服務、寵物美容等。雖然目前還沒有出現從事相關業務的上市公司，但中國的風投公司正在加大對這些領域的投資佈局。

此外，寵物直播作為一項與寵物相關的新奇服務，在中國也正變得越來越流行。隨著中國寵物行業的發展，廣告宣傳的需求也越來越大。在包括中國在內的很多國家，日本柴犬等寵物非常受歡迎，因此出現了面向中國等國發佈柴犬或日本三色貓視頻直播的新商業模式。相信有很多贊助商願意投資寵物直播，而這也將促進寵物行業進一步發展。

(中時 )