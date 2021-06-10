一名女駕駛昨(9日)傍晚開車行經四維二路與和平一路口停等紅燈時，當時天氣極好，未料一旁一顆十餘公尺高的路樹突然倒塌，砸爛吳女車頂後造成她受困在內，交通大隊立刻派出交通快打部隊救援，市府養工處趕到場將路樹鋸斷後順利救出吳女，她驚魂未定表示「還好命大！差點就被樹砸到了」，目前養工處正查明路樹倒塌原因。

吳姓女駕駛正於該路口停等紅綠燈，突然被倒塌的中央分隔島路樹砸中車輛頂部，所幸車輛鈑金凹陷，人未受傷但受困車內無法動彈。(戴志揚翻攝)

吳姓女駕駛正於該路口停等紅綠燈，突然被倒塌的中央分隔島路樹砸中車輛頂部，所幸車輛鈑金凹陷，人未受傷但受困車內無法動彈。(戴志揚翻攝)

警方調查，高雄市苓雅區四維二路與和平一路口於昨(9)日下午16時30分許，突然發生安全島路樹倒塌之意外，造成和平路南北雙向交通一度受阻，另有一車輛遭路樹壓住，似有民眾受困車內待救援，經苓雅分局派遣民權所、凱旋所及三多所警組並啟動交通快打迅速到場、聯繫工務局養工處齊力協助移除，安全讓受困車內駕駛順利脫困，並於現場指揮疏導交通後，該路口於1小時內恢復該交通順暢。

吳姓女駕駛正於該路口停等紅綠燈，突然被倒塌的中央分隔島路樹砸中車輛頂部，所幸車輛鈑金凹陷，人未受傷但受困車內無法動彈。(戴志揚翻攝)

吳姓女駕駛正於該路口停等紅綠燈，突然被倒塌的中央分隔島路樹砸中車輛頂部，所幸車輛鈑金凹陷，人未受傷但受困車內無法動彈。(戴志揚翻攝)

警方表示，苓雅分局民權路派出所於昨（9）日16時許接獲民眾110電話報案，四維二路與和平一路口有路樹倒塌事件。勤務中心立即派遣民權所、三多所及凱旋所交通快打迅速到場後，發現有一棵安全島路樹已傾倒於車道上，嚴重阻礙和平路南北向之通行，故到場的各所員警立即分工、擺設交通錐實施交通管制，且迅速通報養工處儘速到場，並於17時許快速排除障礙物，以避免上下班車流壅塞。

值此路樹倒塌之際，恰逢兩部自小客車沿和平一路向北行駛，其中，吳姓女駕駛正於該路口停等紅綠燈，突然被倒塌的中央分隔島路樹砸中車輛頂部，所幸車輛鈑金凹陷，人未受傷，警方見駕駛受困車內無法動彈，遂立即通知養工處人員到場搶救駕駛，駕駛脫困後直呼「還好命大！差點就被樹砸到了」並頻頻向警方及工務單位的及時救援表達感謝；另該路樹亦擊中停放於路旁停車格內的另一部自小客車，所幸無人受傷，車損狀況目前待估中，在迅速通知養工處移樹後，和平路南北向交通終也終恢復順暢。

(中時新聞網)