中央氣象局表示，今(10)日天氣和昨天類似，各地上午大多為多雲到晴，午後仍有明顯雷陣雨發展，中南部山區容易有局部大雨及短時強降雨，在東南風影響下，花東地區、恆春半島偶爾也會出現局部的短暫雨；溫度部分，各地高溫普遍約30至34度，中南部的河谷或近山區有機會來到35度以上；至於南海目前是個大低壓帶，是否熱帶擾動發展影響台灣仍待觀察。

氣象局技正羅雅尹表示，周末前台灣都受偏南風影響，東部、東南部、恆春半島有不定時降雨機率，其他地區大多為多雲到晴均，降雨以午後雷陣雨為主。今天要特別留意的是高溫與午後雷雨，溫度部分，各地高溫可達30到34度，局部地區高溫甚至可達到35到36度左右；午後雷陣雨方面，每天降雨區域或範圍都有些不同，有時偏山區，有時平地也有機會，中南部、北部平地有雷雨發生機率，山區午後雷雨會甚至可能到晚上、深夜都會持續，要特別留意。

由於中南半島到南海一帶是個大低壓區，未來有熱帶擾動發展可能，但是移動路徑目前預測以中南半島、海南島方向為主，下周受西南風影響，南部、中部水氣轉多，其他地區仍以多雲到晴至午後雷陣雨型態為主，然而未來水氣與強度對中南部降雨的影響，氣象局會持續觀察。

天氣達人彭啟明也指出，針對南海季風槽發展，過去有些預測會發展成為颱風，但一直沒有快速轉起來，預期未來幾天仍有些機會，有機會發展成為一個熱帶擾動，但不管有發展起來否，這個大低壓會往廣西到廣東附近移動，在這周末期間低壓會逐步登陸減弱，對台灣直接影響機會不大。

(中時 )