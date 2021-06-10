衛生福利部雙和醫院今稍早發聲明表示，一名一般病房的護理師於6月8日自覺有上呼吸道症狀，至急診就醫採檢，昨（9）日報告確診陽性，院方隨即於進行全區醫護、病人及陪病者採檢及相關隔離措施。

雙和醫院表示，今（10）日該區PCR採檢結果顯示，共有4位病人、3位陪病者及2位護理師報告呈現陽性。初步研判感染源應為該區某位病人病況陰轉陽導致。經查該名病人於5月24日入院，入院檢測PCR結果為陰性，依該病人疑似症狀推估，發病日為6月1日。

另外3名病人為同病室及鄰近病室之病人，目前均無明顯症狀，而陪病者及護理師均為照護病人而染疫，本事件屬院內群聚感染，初步判斷無其他單位受波及，也於第一時間通報衛生主管機關，目前無封院之必要性。

雙和醫院也將針對該感染區域醫護同仁與病人採單人單室隔離措施，並嚴格管制陪病者。全院員工、病人及陪病者也將於48小時內全數完成篩檢，以確保醫院整體安全。

此外，為維持新北市重症醫療量能，即日起啟動住院降載計畫，門診入院服務暫停，急診住院僅收治急重難症病人與COVID-19確診病人，急診入院前均需進行PCR篩檢，門診服務維持降載。

(中時新聞網)