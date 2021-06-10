今天你已經抽空登上了Facebook，或是Instagram（台灣多稱之為IG）了嗎？今（10）日稍早Facebook旗下多個平台都傳出服務不穩定的情況，登入時內容更新顯得緩慢，應讓不少使用者感到不便！

根據《Downdecector》網站監測，今早Facebook旗下多個平台都有不少網友擁入回報當機的情況，以Facebook Messenger為例，較多使用者回報出現連線伺服器的困難，以及收發訊息有問題；WhatsApp也有不少用戶反映收發訊息出現問題，或是難以登入；而Facebook以及Instagram則多是有使用者報告動態消息（Newsfeed）頁面的更新有問題，以記者實測來看，仍停留在十幾個小時之前的內容，尚未更新。

Facebook旗下服務今晨都出現服務不穩的情況。（摘自Downdecector）

PTT網友抱怨今早Facebook、IG連不上況。（摘自PTT）

Facebook並未在自家官方平台或是透過Twitter更新本次服務不穩定的情況，因此具體影響原因未明。截稿前都尚未順利恢復穩定。今日11點舉行的台北市政府疫情應變記者會似乎也受到Facebook服務不穩定的情況，直播過程頻頻卡頓。

(科技)