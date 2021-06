「范范」范瑋琪近年來衰事纏身,去年她因口罩之亂被網友批評,前年好友梁靜茹傳出離婚,范瑋琪透過經紀人回應:「隱約有聽說」,又被轟爆朋友料。近日徐若瑄開直播,被網友發現梁靜茹和范瑋琪沒同框,一查之下更發現梁靜茹已沒關注范瑋琪IG,今(10日)范瑋琪意有所指發文,寫下:「正面的想法能帶給我好的能量和好的生活,每天提醒自己」,疑暗示清者自清。

梁靜茹2019年傳出和老公趙元同離婚,兩人原本育有一子,9年婚姻告終,在梁靜茹親自證實前,范瑋琪便透過經紀人表示:「隱約有聽說」、「2年前知情」,引來網友狂酸,范瑋琪則回應:「我從來不是大嘴巴!保護!永遠守護你,陪伴你,愛你。」5天後梁靜茹也貼出兩人合影,表示兩人感情依舊。

范瑋琪今早發文回應。(圖/翻攝自fanfan IG)

當時梁靜茹文力挺范瑋琪,寫下:「一直愛范范,謝謝范范這些年的陪伴和支持,愛你」,間接暗示友誼依舊,後來卻被網友發現梁靜茹低調將過去3年和范瑋琪的合影刪除,姊妹情似乎變質。近日徐若瑄開直播,邀來梁靜茹、林心如、范瑋琪與YouTuber那那大師一起參與,網友卻發現其中氣氛微妙。

因曝梁靜茹離婚,范瑋琪兩年前被罵大嘴巴。(圖/中時資料照片)

網友說,直播期間梁靜茹暫時離開,范瑋琪便留言引來徐若瑄問她要不要參加?范瑋琪加入聊了一陣子後,換梁靜茹留言說回來了,范瑋琪便默默說:「那我就不打擾了妳們好好聊天,Goodbye」,雖然清楚IG直播最多只能四個人線上聊天,還是覺得互動詭異,更發現「梁靜茹IG沒關注范瑋琪了」。今稍早,范瑋琪發文:「ife is only as good as your mindset~ 正面的想法能帶給我好的能量和好的生活,每天提醒自己」,似有意勉勵自己,網友也為她加油說:「行的正坐的穩就算有網軍攻擊妳,也會有人幫助妳反擊」、「加油,忘記背後,努力向前」、「妳是最棒的,加油」、「喜樂的心乃是良藥」。

(中時新聞網)