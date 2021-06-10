「范范」范瑋琪近年來衰事纏身，去年她因口罩之亂被網友批評，前年好友梁靜茹傳出離婚，范瑋琪透過經紀人回應：「隱約有聽說」，又被轟爆朋友料。近日徐若瑄開直播，被網友發現梁靜茹和范瑋琪沒同框，一查之下更發現梁靜茹已沒關注范瑋琪IG，今(10日)范瑋琪意有所指發文，寫下：「正面的想法能帶給我好的能量和好的生活，每天提醒自己」，疑暗示清者自清。

梁靜茹2019年傳出和老公趙元同離婚，兩人原本育有一子，9年婚姻告終，在梁靜茹親自證實前，范瑋琪便透過經紀人表示：「隱約有聽說」、「2年前知情」，引來網友狂酸，范瑋琪則回應：「我從來不是大嘴巴！保護！永遠守護你，陪伴你，愛你。」5天後梁靜茹也貼出兩人合影，表示兩人感情依舊。

范瑋琪今早發文回應。（圖／翻攝自fanfan IG）

當時梁靜茹文力挺范瑋琪，寫下：「一直愛范范，謝謝范范這些年的陪伴和支持，愛你」，間接暗示友誼依舊，後來卻被網友發現梁靜茹低調將過去3年和范瑋琪的合影刪除，姊妹情似乎變質。近日徐若瑄開直播，邀來梁靜茹、林心如、范瑋琪與YouTuber那那大師一起參與，網友卻發現其中氣氛微妙。

因曝梁靜茹離婚，范瑋琪兩年前被罵大嘴巴。（圖／中時資料照片）

網友說，直播期間梁靜茹暫時離開，范瑋琪便留言引來徐若瑄問她要不要參加？范瑋琪加入聊了一陣子後，換梁靜茹留言說回來了，范瑋琪便默默說：「那我就不打擾了妳們好好聊天，Goodbye」，雖然清楚IG直播最多只能四個人線上聊天，還是覺得互動詭異，更發現「梁靜茹IG沒關注范瑋琪了」。今稍早，范瑋琪發文：「ife is only as good as your mindset~ 正面的想法能帶給我好的能量和好的生活，每天提醒自己」，似有意勉勵自己，網友也為她加油說：「行的正坐的穩就算有網軍攻擊妳，也會有人幫助妳反擊」、「加油，忘記背後，努力向前」、「妳是最棒的，加油」、「喜樂的心乃是良藥」。

(中時新聞網)