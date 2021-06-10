大型動物搬遷運輸是門檻非常高，圓滿達成台灣第一次大型瀕危動物的國際輸出。（六福提供）

六福旅遊集團與日本東武鐵道集團跨國攜手，啟動「台灣史上最大瀕危動物輸出」，犀牛妹艾瑪6月8日從六福村野生動物園出發，搭乘直航飛機，經過近16小時的長途跋涉，平安抵達日本東武動物公園，為台灣大型瀕危動物輸出成功的首例，寫下台日動物外交歷史新頁，擔負起促進犀牛血源豐富化的重任。

莊福文教基金會新任董事長賴振融表示，感謝莊秀石董事長過去的努力及付出，讓莊福文教基金會成長茁壯，除了本土物種的保育，對於瀕危動物犀牛繁育更是傲視亞洲，並與國際接軌，完成本次犀牛艾瑪輸出的重要里程碑。

艾瑪出發前，六福村野生動物園動保、獸醫及工作團隊，及台灣觀光親善大使—喔熊組長、六福娘家代表—犀牛珠五花親贈台灣特產，特別在4月為她舉辦了溫馨的歡送會，並準備滿滿一牛車的美食，讓艾瑪盡情享用補充營養，包含艾瑪最愛的玩具、台灣特產7號牧草、有犀牛乖乖之稱，由草料壓縮而成的人工經料、可補充鹽分礦物質的礦鹽及百慕達草。

出發前一天，艾瑪似乎也感受到離情依依，不安的走來走去，動保同仁也為她抹上最愛的泥巴，舒緩艾瑪心情，並忙著幫艾瑪做最後的抽血及監控維生素E的數值、量身高、體重等檢查，確保健康無虞。凌晨兩點，六福村獸醫、工程、動物保育員等同仁抵達艾瑪的家，開始進行台灣史上最大的瀕危動物輸出，在動保人員的引導下，經過長達半年的訓練，艾瑪熟門熟路地走進箱籠，起重機將裝有艾瑪的箱籠放到運輸專車上，運抵桃園機場直到一早上了飛機，根據隨行六福同仁隨時觀察監控，在運輸過程中，個性溫和的艾瑪不僅情緒穩定，甚至一度放鬆到睡著，完全不管外面的忙碌狀況。

飛機抵日後，艾瑪在日方人員的照護下，立刻從機場直奔東武動物公園，經過長達16個小時的長途跋涉，剛到新家的艾瑪就像個好奇寶寶，不停東張西望認識新環境，隨後自己步入欄舍中，現場隨即響起感動的歡呼、鼓掌聲，工作人員直呼艾瑪真是太棒了，甚至有人感動的擦眼淚，對他們來說這是疫情期間、他們期待已久，來自台灣最振奮人心的禮物。這段期間，日方與六福同仁也隨時保持聯繫，共同協助艾瑪適應新家，接下來，等公犀牛莫蘭抵達後，艾瑪將與莫蘭共結連理，促進全球犀牛血緣豐富化。

賴振融表示，本次的台日犀牛交流合作，希望只是個起點，除獲日本台灣交流協會、台灣日本關係協會、台灣和日本動物園暨水族館協會高度重視犀牛輸出計畫，也讓其他多國動物保育組織開始關注到我們，多次與我們聯繫，希望針對現存的犀牛永續生存有更多合作。

台日疫情嚴峻，面臨許多運輸減班、嚴格限制入境、語言不同等困難，加上大型動物搬遷運輸是門檻非常高，團隊克服重重關卡，圓滿達成台灣第一次大型瀕危動物的國際輸出，用動物外交，寫下台日友好的歷史新頁。

(中時 )