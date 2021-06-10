對於國民黨立委陳玉珍提到，政府可派包機赴美打疫苗，花費可能都比紓困少；民進黨立院黨團今表示，希望所有的立委在提任何的具體的建議時，不要提出一件很荒謬、不可行，而且讓人家覺得很可笑的建議。

陳玉珍建議，「美國可以免費打疫苗，因此有人提議，政府可派包機赴美打疫苗，我覺得也不是不可行，政府就乾脆把大家一架一架包去美國，整個花費可能都比紓困少。」

民進黨立委陳亭妃受訪表示，難道包機打疫苗，就不用紓困了嗎？這是完全兩碼子事，一個國會委員，說話真的是要負責，今天如果包機到美國打疫苗，那整個包括花費的時間、預算，大家可以統計一下，這划算嗎？甚至還有染疫的風險，包括在機場、機上，都是風險，國民黨的驚人之語，真的只是會造成防疫過程更大的混亂。

她強調，這樣構想是不是也會造成有特權的人才有辦法，可能勞工階級，需要打拚三頓才能溫飽的這些人，就沒有辦法花這些時間去美國打疫苗。

民進黨立院黨團今召開記者會，被問到這個問題，立委鄭運鵬說，這種荒謬的建議，相信黨團也不需要去說明了，

他表示，如果說要履行，那這個是個人的選擇，而立法委員提出這樣的一個荒謬的網路建議，相信其他國家其實也很難見到，這一點當然不需要去補充。

黨團書記長羅致政認為，希望所有的立委在提任何的具體的建議時候，不要怕提出一件很荒謬、不可行，而且讓人家覺得很可笑的一些建議，希望是良性的、正面的建議，這樣的建議當作玩笑就算了，一個堂堂國會議員做這樣建議及主張是非常可笑。

(中時 )