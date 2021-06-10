中國政府網消息，近日，中國國務院發布通知稱，國務院批准文化和旅遊部確定的第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，共計185項和國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展專案名錄，共計140項。

其中，柳州螺螄粉製作技藝、沙縣小吃製作技藝、桂林米粉製作工藝等上榜第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

根據維基百科資料顯示，螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成，具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味及酸筍的特殊氣味。亦是柳州對外形象的一部分。

螺螄粉起源有多幾種說法，當地人或總結為1950、60年代在柳州出現雛形，1980年代初正式成型，成為當地普遍出售的食品。

經過不同的改良、加配料，螺螄粉就成為柳州的經典小吃。值得注意是，這種食品在1980年代初出現時並未被立即命名為螺螄粉，但不久，「螺螄粉」一詞即成為共識。1988年6月，柳州市工商行政管理局頒發現存最早的螺螄粉個體工商業營業執照。

(中時 )