【旅奇傳媒/編輯部整理】美國大量施打疫苗、疫情也逐漸趨緩，7月有望正式解封，美國國內出現旅遊潮，也導致其他國家旅客赴美意願大增，無論是留學生、滯台美國公民、商務旅客的需求明顯增加。為了帶動台灣旅客前往美國便利性，長榮航空、聯合航空、韓亞航空、新加坡航空，都針對美國市場進行增班，提供最充沛的運量。

長榮航空6／8起洛杉磯增班至Daily出發更彈性

長榮航空因應市場需求增加航班，加開台北赴美國客運班次。其中，洛杉磯航班自6／8起，由每週3班改為每週7班，採用B777機型執飛，讓旅客可以天天出發。台北—洛杉磯班號為BR12，時間為19：20～16：20，洛杉磯—台北班號為BR11，時間為00：15～05：10，提供旅客最便利的選擇。其他航線：舊金山、芝加哥、紐約、西雅圖、休士頓，航班則維持不變。

圖：長榮航空╱提供

韓亞航空美國航線 經濟艙送托運行李1件

隨著美國旅遊逐步解封，韓亞航空看好赴美需求旺盛，特別推出台北經仁川中轉洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線優惠。

圖：韓亞航空╱提供

新加坡航空台北─新加坡增班同步提供東京延遠至美國

新加坡航空6月起增加往返新加坡與台北的航班為每週7班，搭配一週7班由酷航營運之聯營航班，每週共計有14班飛行新加坡台北來回航線。 此外，新航也提供北美航線的服務，自6／16起恢復東京往返美國洛杉磯航班，台灣民眾也可經由酷航台北─東京航班銜接，同時每週5班由新加坡經東京飛往洛杉磯，搭配現有的新加坡直飛洛杉磯，舊金山，紐約每週各7班的航班，往返美國更便利。

圖：新加坡航空╱提供

聯合航空提供TPE—SFO Daily改票免手續費到7月底

聯合航空自疫情以來不斷改善創新產品，以客戶的安全為第一優先，自4月起恢復TPE—SFO為Daily航班，運用B777-300ER執飛。聯合航空強調，聯合航空每班擁有60個商務艙，提供座位最充足，旅行業者無限次免手續費改票到7月底。

圖：聯合航空╱提供

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(中時新聞網)