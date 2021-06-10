以清新模樣、深刻演技聞名的大陸女星周冬雨，表演課系出身的她，2010年主演張藝謀電影《山楂樹之戀》而打開知名度，2016年靠《七月與安生》拿下金馬影后獎座，之後又拿下香港金像獎、金雞獎與百花獎，是華語影壇史上最年輕的「三金影后」，而她不只作品引發討論，意外地，身材纖細如少女的周冬雨，因胸部尺寸與穿不穿內衣的習慣，受到議論。

在當今演藝圈的審美觀中，周冬雨是一個相當特殊的類型，氣質清新透明的她，加上嬌小而纖瘦的身形，讓她縱使已29歲，看上去還像學生少女一樣，散發獨特的氣質，據《新浪網》報導，周冬雨接演成名作《七月與安生》時，導演也認為她這些特質，很能凸顯角色，電影中能看出周冬雨胸部平坦，總是不穿內衣真空上陣，展現灑脫的角色性格，但華人世界相較西方，還是相對保守矜持，因此引發了議論。

事實上，周冬雨平時現身也常不穿內衣，她出席《七月與安生》宣傳活動時，屢屢被發現服裝下沒有穿戴內衣，側面拍攝的照片尤其明顯，而她胸部小的事情也總被酸民拿來嘲諷，但周冬雨照樣做自己，並不理會。

終究這個問題，被媒體注意到，某回有記者詢問她不穿內衣這件事，好奇她感受如何？周冬雨態度顯得從容淡定，簡單回了4個字「自由舒坦」，更表示女生有很多束縛是不必要的，而自己不穿內衣但有做其他安全措施，不會出現尷尬的畫面，大方的言談讓許多女性心有戚戚焉，覺得感動，覺得周冬雨「解放胸部」沒有錯。

(中時新聞網)